FİNANS

Erkekler kadınlardan 5 kat fazla klima alışverişi yapıyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

E-TİCARET platformu Hepsiburada, yaz sıcaklarını hafifletecek bir sezon için müşterilerine klima ve vantilatör seçenekleri sunuyor.

İSTANBUL, (DHA)- E-TİCARET platformu Hepsiburada, yaz sıcaklarını hafifletecek bir sezon için müşterilerine klima ve vantilatör seçenekleri sunuyor. Klima ve vantilatör tercihlerini inceleyen Hepsiburada, erkeklerin kadınlardan 5 kat fazla klima ve vantilatör alışverişi yaptığını ortaya çıkardı.

Klima ve vantilatör alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, müşterilerin alışkanlık ve tercihleriyle ilgili bilgiler ortaya koydu. E- ticaret platformu, klima seçimi ve bakımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili tüyoları da açıkladı.

ERKEKLER KADINLARDAN 5 KAT FAZLA KLİMA VE VANTİLATÖR ALDI

Klima ve vantilatör tercihlerini inceleyen Hepsiburada, erkeklerin kadınlardan 5 kat fazla klima ve vantilatör alışverişi yaptığını ortaya çıkardı. En çok sipariş veren 25-45 yaş aralığındaki müşteriler diğer yaş gruplarına göre 5 kat fazla alışveriş yaptı.

SICAKLIK ARTTIKÇA KLİMAYA TALEP DE ARTTI

Hepsiburada trend verilerine göre geçtiğimiz yıl sıcaklığın çok yüksek olduğu Ağustos ayında Muğla, İzmir, Manisa, Aydın gibi şehirlerden Antalya ve Adana’da, diğer aylara göre klima ve vantilatör alışverişinde 3 kat artış yaşandı. İstanbul’da ise son 100 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı geçmiş Temmuz ayında, klima ve vantilatörlere talep diğer illere oranla 5 kat fazla oldu. Bu Haziran ise şimdiden aynı döneme göre 4 kat talep artışı yaşandı.

SİPARİŞLERİ EN ÇOK İSTANBUL VE İZMİR’DEN YAPILDI

Hepsiburada trend verilerine göre 2017’de sıcaklığın rekor kırdığı illerde klima ve vantilatör siparişleri de rekor kırdı. Klima ve vantilatör siparişini en çok veren iller sıcaklığın 37’yi gördüğü İstanbul, 45 dereceyle İzmir, 41 dereceyle Ankara, 40 dereceyle Bursa ve Kocaeli’nin ardından 45 derece sıcaklığa ulaşan Antalya, Muğla ve Aydın oldu. En çok sipariş verilen ay Temmuz olurken, onu sırasıyla Haziran ve Ağustos takip etti.

KLİMA SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Klima seçiminde en fazla dikkat edilen hususların marka, fiyat, BTU (İngiliz Isı Birimi) ve enerji sınıfı olduğunu açıklayan Hepsiburada, Türkiye’deki evlerin ortalama metrekare ölçüsü, cephe yönü, iklim koşulları gibi etkenlerin çoğunlukla 12 bin ve 18 bin BTU’luk klimaların tercih edilmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.

Evin ısıma ve soğumasında da cephe, cam ve pencerelerin büyüklüğü, yalıtım ile mimari özelliklerin de önemli rol oynadığına dikkat çekilen araştırma sonucunda, ev ve çoğu iş yerinde duvar tipi klimaların, açık alanlarda ise su ve buhar püskürterek ferahlatan vantilatörlerin tercih edildiği belirtildi.

KLİMA KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hepsiburada sağlıklı bir soğutma isteyen müşterilerine klimalarını ortalama 24 derecenin altında çalıştırmamalarını ve klimaların düzenli bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Hepsiburada evlerin batı ve güney cephelerinin sıcak, kuzey cephesinin ise soğuk olduğunun, klimaların nem sorununu da gidermeye yardımcı olduğunun altını çizdi.

(FOTOĞRAF)

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