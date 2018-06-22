Erkekler kadınlardan 5 kat fazla klima alışverişi yapıyor

İSTANBUL, (DHA)- E-TİCARET platformu Hepsiburada, yaz sıcaklarını hafifletecek bir sezon için müşterilerine klima ve vantilatör seçenekleri sunuyor. Klima ve vantilatör tercihlerini inceleyen Hepsiburada, erkeklerin kadınlardan 5 kat fazla klima ve vantilatör alışverişi yaptığını ortaya çıkardı.

Klima ve vantilatör alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, müşterilerin alışkanlık ve tercihleriyle ilgili bilgiler ortaya koydu. E- ticaret platformu, klima seçimi ve bakımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili tüyoları da açıkladı.

ERKEKLER KADINLARDAN 5 KAT FAZLA KLİMA VE VANTİLATÖR ALDI

Klima ve vantilatör tercihlerini inceleyen Hepsiburada, erkeklerin kadınlardan 5 kat fazla klima ve vantilatör alışverişi yaptığını ortaya çıkardı. En çok sipariş veren 25-45 yaş aralığındaki müşteriler diğer yaş gruplarına göre 5 kat fazla alışveriş yaptı.

SICAKLIK ARTTIKÇA KLİMAYA TALEP DE ARTTI

Hepsiburada trend verilerine göre geçtiğimiz yıl sıcaklığın çok yüksek olduğu Ağustos ayında Muğla, İzmir, Manisa, Aydın gibi şehirlerden Antalya ve Adana’da, diğer aylara göre klima ve vantilatör alışverişinde 3 kat artış yaşandı. İstanbul’da ise son 100 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı geçmiş Temmuz ayında, klima ve vantilatörlere talep diğer illere oranla 5 kat fazla oldu. Bu Haziran ise şimdiden aynı döneme göre 4 kat talep artışı yaşandı.