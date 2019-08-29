"Erkekte de meme kanserinde elle muayene şart"

İSTANBUL(AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Cem Gezen, ABD’de yapılan bir araştırmaya göre erkeklerde meme kanseri oranının son yıllarda yüzde 25 arttığını belirterek, "Meme kanseri erkekte olmaz düşüncesi nedeniyle tedavide geç kalınıyor. Erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi kendi kendini muayene etmesi lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Gezen, yaptığı yazılı açıklamada erkeklerin de meme kanserine yakalanabileceğini ancak toplumdaki yanlış düşünceden dolayı tedaviye geç kalındığını ifade etti.

Hastalığın kadınlarda olduğu gibi erkekte de meme kanseri hücrelerinin aşırı ve kontrolsüz olarak çoğalması ile oluştuğunu belirten Gezen, “Erkeklerde meme kanseri sıklıkla 60-70’li yaşlarda görülmesine rağmen tüm yaşam boyunca da ortaya çıkabilir. ABD’de 2013 yılında 2 bin 240 erkekte meme kanseri tespit edildi. Yapılan çalışmalar son yıllarda erkeklerde meme kanseri görülme oranının yüzde 25 artığını gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Gezen, nedeni tam bilinmese de hastalıkta çevre ve genetik faktörlerin önemli rol oynadığına dikkati çekerek şunları kaydetti: