FİNANS

Erken çıkan bamya üreticiyi mağdur etti

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde bamya üretimi yapan çiftçiler, 10 gün erken çıkan bamyayı fabrikaların almaya başlamaması nedeniyle alıcı bulamadıkları için mağdur olduklarını söyledi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde bamya üretimi yapan çiftçiler, 10 gün erken çıkan bamyayı fabrikaların almaya başlamaması nedeniyle alıcı bulamadıkları için mağdur olduklarını söyledi. Yevmiyelerin 80 TL olması dolayısıyla mahsulü kendileri toplayan üreticiler, bamyanın tarlada kalmasından korkuyor. Bamya üretiminde önemli bir yere sahip Koçarlı'nın Dedeköy Mahallesi'nde üreticiler, ürüne düşük fiyat verilmesinden dert yandı. Geçen yıla oranla 10 gün erken olarak 10 Haziran'da çıkan bamyayı, konserve fabrikalarının henüz almaya başlamadığı, bu yüzden ürünün fiyatının dibe vurduğu belirtildi. Geçen yıl 4 TL'ye alıcı bulan bamyanın bu yıl kilogramda 1.5 ila 2.5 TL arasında satıldığı ifade edildi. 'FABRİKALAR ALMAZSA HALİMİZ PERİŞAN' Konserve fabrikalarının bamyayı almaması durumunda zor durumda kalacaklarını belirten Dedeköy Muhtarı Ahmet Maraş (53), "Bu yıl mevsim şartları nedeniyle bamya erken üretime çıktı. İlk çıktığında fiyatlarımız biraz iyiydi, üreticiyi kurtarıyordu. Şu anda ise üretim çoğaldı. Bamya ekim alanında çok fazla olmasından ve fabrikaların da henüz alıma başlamamasından dolayı fiyatlarda çok düştü. Bamyayı sadece pazarcılara satabiliyoruz. Bunu da ancak 1.5 TL ile 2.5 TL arasında satabiliyoruz. Bu fiyatlarda satıldığı zaman üreticiyi kurtarmıyor. İşçilik maliyetini kurtarmıyor. Bir işçinin yevmiyesi 80 TL. Bir işçi akşama kadar 20-30 kilo arası bamya toplayabiliyor. Bu da 2 TL'den 40 veya 60 TL para yapar, yevmiyesini bile çıkaramıyor. Fabrikaların bir an önce bamya alımına başlaması gerekiyor. Eğer almazsa mahsul tarlada kalacak. Bin dönüm bamya ekili alan var" dedi. KENDİ TOPLUYOR Toplanan bamyanın bir kişinin yevmiyesini bile kurtarmaması nedeniyle ürünü kendileri toplamaya çalıştıklarını belirten üreticilerden Mehmet Memi (47), "Geçen yıllarda iyiydi ama bu yıl çok kötü. Fabrikalar henüz alım yapmaya başlamadığından alım satım olmuyor. Bu işten biz üretici olarak memnun değiliz. Ailecek bu işi yapıyor ve geçimimizi sağlıyoruz. Yevmiyeler yüksek olduğu için kendi imkanlarımızla toplamak zorundayız" diye konuştu.

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