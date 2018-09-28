Erken hasat zeytinyağı 22 liradan sofralarda

BALIKESİR (AA) - Zeytinyağı üretimiyle öne çıkan Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde erken hasat ürünler, litresi 22-24 liradan satışa sunuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yaklaşık 12 milyon ağaç varlığıyla önemli zeytin üretim bölgelerinden olan Edremit Körfezi'nde geçen yıl 20 bin ton civarında olan üretimin, bu yıl meyve tutumunun azlığı nedeniyle bir miktar düşmesi bekleniyor.

Bu hafta Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Havran ve Edremit ilçelerinde sezonun ilk zeytinyağı sıkımına girilirken, meyve suyu niteliğinde olan ve eşsiz aromasıyla bu mevsimde beğeniyle tüketilen erken hasat ürünler sofralardaki yerini almaya başladı.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, zeytinlerde bu sene sinek zararlısının neden olduğu problemlerin yaşandığını söyledi.

Bu durumun ürün rekoltesi ve kalitesini etkileyebildiğini dile getiren Semerci, "Erken hasat zeytinyağı 22-24 liradan piyasada yerini aldı. Geçen yıl 20-22 lira arasındaydı. Ürün çıkmaya başladığı gibi ilgi gördü. Kırmalık yeşil zeytin de kilosu 8-9 lira civarında perakende olarak çarşılarda pazarlarda satışa sunuldu." dedi.