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Erken hasat zeytinyağı 22 liradan sofralarda

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

Meyve suyu niteliğinde olan ve eşsiz aromasıyla sonbaharın ilk aylarında beğeniyle tüketilen erken hasat zeytinyağı, Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde litresi 22-24 liradan satışa sunulmaya başlandı - Geçen yıla göre meyve tutumunun az olmasına rağmen üreticiler ve fabrikalar iyi bir sezon bekliyor

BALIKESİR (AA) - Zeytinyağı üretimiyle öne çıkan Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde erken hasat ürünler, litresi 22-24 liradan satışa sunuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yaklaşık 12 milyon ağaç varlığıyla önemli zeytin üretim bölgelerinden olan Edremit Körfezi'nde geçen yıl 20 bin ton civarında olan üretimin, bu yıl meyve tutumunun azlığı nedeniyle bir miktar düşmesi bekleniyor.

Bu hafta Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Havran ve Edremit ilçelerinde sezonun ilk zeytinyağı sıkımına girilirken, meyve suyu niteliğinde olan ve eşsiz aromasıyla bu mevsimde beğeniyle tüketilen erken hasat ürünler sofralardaki yerini almaya başladı.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, zeytinlerde bu sene sinek zararlısının neden olduğu problemlerin yaşandığını söyledi.

Bu durumun ürün rekoltesi ve kalitesini etkileyebildiğini dile getiren Semerci, "Erken hasat zeytinyağı 22-24 liradan piyasada yerini aldı. Geçen yıl 20-22 lira arasındaydı. Ürün çıkmaya başladığı gibi ilgi gördü. Kırmalık yeşil zeytin de kilosu 8-9 lira civarında perakende olarak çarşılarda pazarlarda satışa sunuldu." dedi.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay, bu sezon zeytinde meyve tutumunun azlığı nedeniyle zeytinyağı üretiminde bir miktar gerileme olacağını belirtti.

Yeni sezona yeni bir heyecan ve umutla girdiklerini söyleyen Kıtay, şunları kaydetti:

"İlk hasat zeytinyağları sıkılmaya başlandı. Bu zeytinyağlarının lezzetini bilenler adeta bağımlısı oldu. Ayrıca meyve suyu niteliğinde olduğundan şifa kaynağı mucizevi bir yağdır. Kalite açısından yüksek değere sahiptir. İnşallah bereketli ve iyi bir yıl bekliyoruz. Zeytinyağı ihracatı son yıllarda yükseliyor. Biz bu yıl da ihracatın iyi olacağına inanıyoruz. Bu artışın da çiftçilerimiz için kazançlı bir yükselişi beraberinde getirmesini temenni ediyorum."

Ayvalık'ta zeytinyağı fabrikası bulunan Ahmet Sucu da her yıl sezonun ilk zeytinyağını bayram havasında sıktıklarını dile getirdi.

İyi bir sezon olmasını beklediklerini belirten Sucu, "Zeytin üreticisi ve sanayicisi her zaman umutludur. Bu yıl da umutluyuz. Edremit Körfezi bölgesinde zeytinimiz bu yıl az. Bazen azın bereketi daha çok olur. İnşallah o bereketle devam edeceğiz." dedi.

Sucu, erken hasat zeytinyağını sıktıkları andan itibaren bu lezzeti arayanların ülkenin birçok noktasından sipariş verdiğini de sözlerine ekledi.

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