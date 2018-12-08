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Erken rezervasyon hızlı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 11:06 | Son Güncelleme

TÜROFED Başkanı Osman Ayık: - "Şu an erken rezervasyon son derece iyi ve hızlı gidiyor." - TÜRSAB Dış Turizm İhtisas Başkanı Cem Polatoğlu: - "Temmuz ve ağustosta tatile çıkmak istiyorsanız bir hafta, 10 gününüz var. Daha sonra iyi otellerde yer bulma şansınız çok düşük olacak"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, erken rezervasyon kampanyasının hızlı başladığını belirterek, "Umut vadeden bir şekilde ilerliyor. Bu tempo böyle devam ettiği takdirde tahminimizce gayet iyi olacak." dedi.

Ayık, AA muhabirine, turizm sektörünün yeni yıla, yılbaşı tatil programıyla başlangıç yapacağını söyledi.

Yılbaşı rezervasyonlarının özellikle 15 Aralık'tan sonra daha yoğun olacağını kaydeden Ayık, hem kıyı tesisleri hem iç kesimlerde otellerin dolmaya başladığını dile getirdi.

Erken rezervasyona Türkiye'nin artık alıştığını belirten Ayık, "Şu an erken rezervasyon son derece iyi ve hızlı gidiyor. Umut vadeden bir şekilde ilerliyor. Bu tempo böyle devam ettiği takdirde tahminimizce gayet iyi olacak. Bu sene muhtemelen 45 milyon civarında bir rakam olacak. 2019’da da bu rakamın 50 milyona ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- Yerli kontenjanı azaldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Dış Turizm İhtisas Başkanı Cem Polatoğlu da 40 milyon turist hedefinin yakalandığını, gelecek yıldan itibaren sektörün farklı bir bakış açısıyla yoluna devam edeceğini anlattı.

Erken rezervasyon kampanyalarının aralık ayı ile birlikte başladığını vurgulayan Polatoğlu, "Bu sene yüzde 50'ye varan indirimler var. Geçen yıl 6 olan taksit sayısı bu sene 9'a çıktı. Bu da hem tatil yapacak kişiyi hem de turizmciyi olumlu etkiledi. Yerli turistin tercihi her şey dahil oteller. Fiyatlarda geçen seneye göre avro bazında yüzde 10, lira bazında ise yüzde 60-70 artış var." dedi.

Geçen yıllarda yabancı turist sayısının azalması nedeniyle yerli turist için ayrılan kontenjanın toplam yatak kapasitesinin yüzde 60'ına kadar çıktığını dile getiren Polatoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sezon dünya turizminde yeniden Türkiye'ye dönüş olunca otellerdeki yerli turist oranı yüzde 20'lere düştü. Temmuz ve ağustosta tatile çıkmak istiyorsanız bir hafta, 10 gününüz var. Daha sonra iyi otellerde yer bulma şansınız çok düşük olacak. Rakamlar çok iyi. Belli otellerde yüzde 70'lere ulaşıldı. Daha aralık ayındayız. Mart ayına kadar büyük oranda satılacağını düşünüyoruz. Ancak şu ana kadar geçen seneye göre yüzde 15 daha fazla bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
Erken rezervasyon Osman Ayık turizm

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