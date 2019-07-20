FİNANS

Erkenci patates kalite ve verimiyle yüz güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2019 11:01 | Son Güncelleme

Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'nin Altunhisar ilçesinde hasadı devam eden yazlık patates, verim ve kalitesiyle çiftçiyi memnun ediyor - Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş: - "Kalite ve verim artışının getirdiği fiyatta da bir memnuniyet var. İnşallah istikrarlı, dengeli bir şekilde devam eder diye düşünüyoruz" - "Bu yıl erkenci çeşitlerde 80 bin ton civarında rekolte bekliyoruz"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde hasadı devam eden erkenci patatesler, verimi ve kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yazlık patates hasadı sürerken, kalitenin getirdiği fiyat da çiftçiyi memnun ediyor.

Niğde'de üretimin ilk başladığı ilçede, geçen sene yaklaşık 10 bin dekar alanda yapılan üretim bu sene 20 bin dekara çıktı. Geçen seneye göre üretim alanı ve verimi artan patateste bu yıl bölgede yaklaşık 80 bin ton üretim bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde'nin patates üretimde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Patatesin ülkenin en temel bitkisel üretim materyallerinden olduğunu belirten Baş, şunları kaydetti:

"Verimimiz çok güzel. Üreticilerimizin ifadesi de bu şekilde. Altunhisar ilçesi erkenci hasadın olduğu bir ilçe. Buradaki patatesler direkt tarladan piyasaya sürülüyor. Dekarda yakalaşık 4-4,5 ton verimimiz var. 20 bin dekara yakın alanda patates üretimimiz var. Ekim alanında geçen yıllara göre artış oldu. Verim ve kalite arttıkça üreticimiz fiyat konusunda çok fazla sıkıntı yaşamıyor. Piyasaya tercih edilen ürünler yetiştiriliyor. Altunhisar ilçemiz erkenci bölgemiz. Hem kalitemizde hem verimimizde hem de ekim alanımızda artış var. Kalite ve verim artışının getirdiği fiyatta da bir memnuniyet var. İnşallah istikrarlı dengeli bir şekilde devam eder diye düşünüyoruz. Bu yıl erkenci çeşitlerde 80 bin ton civarında rekolte bekliyoruz."

- "Dekar başına bin lira kalıyor"

İlçeye bağlı Yakacık köyünde yaklaşık 450 dekar alanda patates üretimi yapan çiftçi Şaban Demirelli de köylerinde yaklaşık 4 bin 500 dekar ekim alanı bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hasada başlayalı 10 gün oldu. Hiç durmadan çalışıyoruz, söküme devam ediyoruz. Ürünlerimiz kaliteli, verimimiz de Allah'a şükür iyi. Şu anda zarar etmiyoruz. Verim alamazsanız zarar edersiniz. Dekarda 3 tonun altına düşerse zarar eder. Burada 4,5-5 ton arası bir verimimiz var, dekar başına bin lira gibi para kalıyor."

PARTNERToyota özel aracını Ay’a gönderecekToyota özel aracını Ay’a gönderecek
İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret ettiİstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti
Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacakBakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftçi erkenci niğde Patates verim yazlık yüz güldürdü

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

Türkiye'de bu işi yapan sadece 2 kişi kaldı

Türkiye'de bu işi yapan sadece 2 kişi kaldı

Otomobil devi 94 binden fazla aracını geri çağırdı

Otomobil devi 94 binden fazla aracını geri çağırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

Trump: Fed’in hatalı uygulamaları yüzünden yüksek faiz ödüyoruz

Trump: Fed’in hatalı uygulamaları yüzünden yüksek faiz ödüyoruz

Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.