FİNANS

Erozyonla kaybedilen toprak miktarı azalıyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 11:29 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Erozyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla 1970'li yıllarda 500 milyon ton olan yıllık erozyonla kaybolan toprak miktarının bugün itibarıyla 154 milyon tona düşürdük. Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 130 milyon tona indirmek" - "2002'de 16 milyar adet ağacımız vardı, bugün 22 milyar adete ulaştık. 2023 hedefimiz ise 24,5 milyar ağaca ulaşmak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1970'li yıllarda 500 milyon ton olan yıllık erozyonla kaybolan toprak miktarını 154 milyon tona düşürdüklerini bildirerek, "Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 130 milyon tona indirmek." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, erozyonla mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin coğrafi konumu, topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri düşünüldüğünde erozyon konusunda hassas bir bölgede bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Elbette alınacak önlemlerle erozyonla mücadele etmek mümkün. Bu anlayışla bakanlık olarak önemli çalışmalara imza attık. Özellikle son 16 yılda yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları bu mücadelede önemli bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hedef 24,5 milyar ağaç"

Pakdemirli, son 16 yılda 5 milyon hektar alanda ağaçlandırma yapıldığını, bu dönemde erozyon kontrolü ve bozuk ormanların iyileştirilmesi çalışmalarına hız verildiğini ve 4 milyar 200 milyon adet fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, "2002'de 16 milyar adet ağacımız vardı, bugün 22 milyar adete ulaştık. 2023 hedefimiz ise 24,5 milyar ağaca ulaşmak." ifadesini kullandı.

Erozyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla, 1970'li yıllardaki 500 milyon ton olan yıllık erozyonla kaybolan toprak miktarını bugün itibarıyla 154 milyon tona düşürdüklerini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 130 milyon tona indirmek. Bu hedefleri tabii ki tek başımıza gerçekleştirmiyoruz. Üniversitelerin, kamu kurumlarının, STK'ların, ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteği ile gerçekleştiriyoruz. Çölleşmeyle mücadelede başarı ancak hep beraber hareket edildiğinde, katılımcı bir yaklaşım sergilendiğinde sağlanabilir."

Doğu Ekspresi kalkıyor yolcu kalmasın!Doğu Ekspresi kalkıyor yolcu kalmasın!
Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandıDoğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı
200 milyon dolarlık yatırım hedefi200 milyon dolarlık yatırım hedefi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağaç erozyonla mücadele Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.