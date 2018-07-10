Ersoy'un bakanlığı, turizciyi umutlandırdı -2

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Türkiye aslında yeni bir döneme giriyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye yeni yönetim sistemiyle kendini her anlamda yenilemeye devam ediyor. Kabinenin oluşumunda da zaten bunu çok net gördük. Birçok alanda, birçok teknik alanda gerçekten sektöründe öncü olan, sektöründe çok önemli işler başarmış birtakım şahsiyetleri bakan olarak gördük. Bizi ilgilendiren kısmında da turizm sektöründe uzun süreden sonra ilk defa sektör içerisinden gelen önemli bir şahsiyet turizm bakanı oldu. Sayın Ersoy, Türkiye'de marka yaratmış, gerek seyahat acenteciliği, gerek tur operatörlüğü konusunda, gerek otelcilik konusunda marka yaratmış kişilerden biri. Sektörün tüm konularına son derece vakıf. Sektörün geleceğiyle de ilgili önemli vizyon sahibi kişilerden biri. Biz bu vesileyle turizm sektörünün tekrardan çok iyi bir ivme yakalayacağını, iyi noktalara doğru gideceğine inanıyoruz. Biz sektör temsilcileri ve sektör mensupları olarak Sayın bakanımızın yanında olacağız. Ona her konuda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

'TURİZM BU SAATTEN SONRA ŞAHA KALKACAK'

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, "Akşam haber aldıktan sonra tabiri yerindeyse sevinç yumağı gibi olduk. Çünkü turizm ülkemizin bacasız fabrikalarından biri. 90'lı yıllarda Bahattin Yücel, TÜRSAB'dan gelip turizm bakanı olmuştu. Şimdi de Mehmet Bey turizm bakanı oldu. Gerçekten çok isabetli bir karar verilmiş. Mehmet Bey'in geçmişte de hükümetimize önerdiği konular vardı. Mesela Rusya'dan pasaportsuz girişi önerdi ve 2016 yılında ocak ayından itibaren başlayacak bir projeydi. Ama uçak düştükten sonra bu proje maalesef gitti. Ben Mehmet Bey'in samimiyetiyle, kişiliğiyle, iş adamlığıyla her şeyiyle turizme çok büyük destek vereceğini ve turizmin bu saatten sonra şaha kalkacağını düşünüyorum. Sebep olan herkese onun atanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'SEKTÖRÜN SIKINTILARINI YAKINDAN BİLİYOR'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da yeni Kültür ve Turizm Bakanı'nı olumlu ve sevinçle karşıladıklarını söyledi. Uzun zamandır Kültür ve Turizm Bakanı'nın sektörün içinden olması gerektiğine yönelik söylemlerde bulunduğunu kaydeden Yağcı, “Yeni bakan turizm sektörünün tam da içinde ve birçok alanında yatırımı bulunan bir kişi. Dolayısıyla sektörün sıkıntılarını yakından biliyor. Uzun zamandır bekleyen sorunların çözümünün hızla hayata geçmesi için önemli bir fırsat. Desteklerimizle yanında olacağız. Sektörle işbirliği ve yakından iletişim modeli çok önemli. Bu noktada yeni bakanımızın turizmci olması çok önemli bir fırsat. Siyasi irade de arkasında olursa Türkiye turizmi yeni bir büyüme boyutuna geçecektir. Hepimiz için umut verici bir dönem" diye konuştu.