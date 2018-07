Ersoy'un bakanlığı, turizciyi umutlandırdı

Hasan DEMİRBAŞ- Levent YENİGÜN- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin ilk Kültür ve Turizm Bakanı'nın turizmci Mehmet Ersoy olması, turizmcileri umutlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde yeni hükümet sisteminin kabinesini açıkladı. Sürpriz isimlerin yer aldığı kabinede, Mehmet Ersoy'un Kültür ve Turizm Bakanlığı'na getirilmesi, turizmin başkenti Antalya'da memnuniyetle karşılandı. Ersoy'un aslen Antalya'nın Akseki ilçesinde olması da Antalya'da ayrı bir gurur yaşattı. Alanyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kabinede iki Antalyalı bakan yer aldı.

LİSEDE ÖĞRENCİYKEN TURİZME BAŞLADI

ETS Tur'un Yönetim Kurulu Başkanı, Voyage ve Maxx Royal otellerinin kurucusu olan Mehmet Ersoy, 25 yılı aşkındır Türk turizminin içinde yer alıyor. İstanbul'da Alman Lisesi'nde okurken düzenlediği tur organizasyonlarıyla turizme giriş yapan Ersoy, kurduğu şirketlerin başarısıyla dikkati çekti.

'İÇİMİZDEN BİRİ'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Türkiye aslında yeni bir döneme giriyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye yeni yönetim sistemiyle kendini her anlamda yenilemeye devam ediyor. Kabinenin oluşumunda da zaten bunu çok net gördük. Birçok alanda, birçok teknik alanda gerçekten sektöründe öncü olan, sektöründe çok önemli işler başarmış birtakım şahsiyetleri bakan olarak gördük. Bizi ilgilendiren kısmında da turizm sektöründe uzun süreden sonra ilk defa sektör içerisinden gelen önemli bir şahsiyet turizm bakanı oldu. Sayın Ersoy, Türkiye'de marka yaratmış, gerek seyahat acenteciliği, gerek tur operatörlüğü konusunda, gerek otelcilik konusunda marka yaratmış kişilerden biri. Sektörün tüm konularına son derece vakıf. Sektörün geleceğiyle de ilgili önemli vizyon sahibi kişilerden biri. Biz bu vesileyle turizm sektörünün tekrardan çok iyi bir ivme yakalayacağını, iyi noktalara doğru gideceğine inanıyoruz. Biz sektör temsilcileri ve sektör mensupları olarak Sayın bakanımızın yanında olacağız. Ona her konuda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

'TURİZM BU SAATTEN SONRA ŞAHA KALKACAK'

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, "Akşam haber aldıktan sonra tabiri yerindeyse sevinç yumağı gibi olduk. Çünkü turizm ülkemizin bacasız fabrikalarından biri. 90'lı yıllarda Bahattin Yücel, TÜRSAB'dan gelip turizm bakanı olmuştu. Şimdi de Mehmet Bey turizm bakanı oldu. Gerçekten çok isabetli bir karar verilmiş. Mehmet Bey'in geçmişte de hükümetimize önerdiği konular vardı. Mesela Rusya'dan pasaportsuz girişi önerdi ve 2016 yılında ocak ayından itibaren başlayacak bir projeydi. Ama uçak düştükten sonra bu proje maalesef gitti. Ben Mehmet Bey'in samimiyetiyle, kişiliğiyle, iş adamlığıyla her şeyiyle turizme çok büyük destek vereceğini ve turizmin bu saatten sonra şaha kalkacağını düşünüyorum. Sebep olan herkese onun atanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'SEKTÖRÜN SIKINTILARINI YAKINDAN BİLİYOR'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da yeni Kültür ve Turizm Bakanı'nı olumlu ve sevinçle karşıladıklarını söyledi. Uzun zamandır Kültür ve Turizm Bakanı'nın sektörün içinden olması gerektiğine yönelik söylemlerde bulunduğunu kaydeden Yağcı, “Yeni bakan turizm sektörünün tam da içinde ve birçok alanında yatırımı bulunan bir kişi. Dolayısıyla sektörün sıkıntılarını yakından biliyor. Uzun zamandır bekleyen sorunların çözümünün hızla hayata geçmesi için önemli bir fırsat. Desteklerimizle yanında olacağız. Sektörle işbirliği ve yakından iletişim modeli çok önemli. Bu noktada yeni bakanımızın turizmci olması çok önemli bir fırsat. Siyasi irade de arkasında olursa Türkiye turizmi yeni bir büyüme boyutuna geçecektir. Hepimiz için umut verici bir dönem" diye konuştu.

'KESİNLİKLE OLUMLU OLACAĞI GÖRÜŞÜNDEYİM'

Serik ilçesindeki Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Otel Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Yıllardan beri hep kendi içimizden, sektörün içinden, sektörün derdini, dilini ve sorunlarını bilen bir bakanımız olsun istemiştik. Gönlümüze göre oldu diye düşünüyorum. Böyle bir bakanımız artık var. Yıllardan beri birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz, sektörü bir yerden bir yere taşıyan insanlardan birisi. Gerek vizyonu, gerek yatırımlarıyla ülkemizin önemli turizmcilerinden birisi. Bu anlamda Türk turizmi için kesinlikle olumlu olacağı görüşündeyim. Zaman içerisinde hep birlikte görme şansımız da olacak. İlk olarak atılması gereken adım olarak da, biz sayı olarak sorunu olmayan bir turizm ülkesiyiz. Sayı anlamında dünya altıncılığına kadar gelmiş bir ülkeyiz. Bizim bundan sonrası için daha nitelikli turizm yapabilme şansını elde edebilmemiz lazım. Daha üst segment turisti hedeflememiz lazım. Bu hem sektörün gelişmesine hem de sektör dışında turizm ve çevrenin gelişmesine büyük katkı yapacaktır" dedi.

'MARKALAŞMA YOLUNDA ÇOK İLERİLERE GÖTÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) eski başkanı ve Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, "Çok olumlu ve isabetli bir karar olarak görüyorum. Bütün ömrünü turizme adamış, kendisini çekirdekten yetiştirmiş. Hem otelcilik hem de acente anlamında çok saygın markalar yaratmış bir bakan. Türkiye'yi bir destinasyon olarak markalaşma yolunda çok ilerilere götüreceğini düşünüyorum. Kendisine yeni görevinde Antalyalı turizmciler olarak başarılar diliyorum" diye konuştu.