FİNANS

Erzurum 2. Organize Sanayi'de 10 fabrikanın temeli atıldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

Vali Seyfettin Azizoğlu: "Bu fabrikalarımızın 1 veya 1,5 yıl sonra bacalarından duman tütecek ve makineleri çalışacak, burada insanımız iş sahibi olacak"

Erzurum'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer tahsisi gerçekleştirilen 10 fabrikanın temeli törenle atıldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum-Ağrı karayolu üzerindeki OSB'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Erzurum açısından milat olacak bir günü yaşadıklarını belirtti.

Yeni yapılacak 10 fabrikanın temel atma sürecine gelininceye kadar yoğun çaba harcadıklarını anlatan Azizoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün dünyanın üzerimize geldiği, Türkiye'nin üzerinde kara bulutların dolaştırılmaya çalışıldığı dönemde, Doğu Anadolu'nun kapısı, yiğitler diyarı, Palandöken gibi dik ve sağlam duran Erzurum'un 'Dadaşı' yeniden bir meşale yaktı ve dünyaya yeniden ışık saçtı. Yatırımcılarımız bu yeni yatırımlara Erzurum'da başlıyor. Bu sanayicilerimizin kahramanlıkları neticesinde göreceksiniz ki buradaki toplam 42 parselde temeller atılacak. Bu fabrikalarımızın 1 veya 1,5 yıl sonra bacalarından duman tütecek ve makineleri çalışacak, burada insanımız iş sahibi olacak."

Azizoğlu, bu fabrikaların faaliyete geçmesiyle ülke içi ve dışına ürün ihraç edileceğini dile getirdi.

AK Parti MYK üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da burada açılacak tesislerin, Erzurum'un sanayileşmesine ve sanayileşerek gelişmesine katkı sunacağına inandığını aktararak, "Milli ve yerli sanayi politikası konusundaki hedeflerimiz, özellikle son 5 yıldır artarak devam ediyor. Dünya, 22. yüzyıla gidilen bu dönemde savaşını sahalarda, savaş alanlarında değil, kurlarla, teknolojiyle ve ürettiği ürünlerle gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Türkiye'nin büyükbir ekonomik saldırı ile karşı karşıya olduğu dönemde 10 tesisin temelinin atılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, bizler yaşamaya devam edeceğiz. Milletimiz ne sıkıntılar gördü, ne badireler atlattı. İnşallah içinde bulunduğumuz durumu çok kısa sürede atlatacağız." dedi.

Konuşmaların ardından fabrikaların temellerine ilk harç, protokol tarafından atıldı.

Açılışa, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün yanı sıra çok sayıda sanayici ve iş adamı ile vatandaşlar katıldı.

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