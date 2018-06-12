Erzurum Lojistik Merkezi yarın açılacak

Erzurum (Palandöken) Lojistik Merkezi, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılacağı törenle yarın hizmete açılacak.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan Erzurum (Palandöken) Lojistik Merkezi yarın hizmet vermeye başlayacak. Bu amaçla düzenlenecek törene Başbakan Yardımcısı Akdağ ile Bakan Arslan'ın da katılması planlanıyor.

Sanayicilerin rekabet gücünü artırmak ve ülkeyi bölgesinin lojistik üssü yapmak üzere 21 yerde lojistik merkez yapımı planlanmıştı. Proje kapsamında bugüne kadar İstanbul (Halkalı), İzmit (Köseköy), Samsun (Gelemen), Balıkesir (Gökköy), Eskişehir (Hasanbey), Uşak, Denizli (Kaklık) ve Kahramanmaraş (Türkoğlu) olmak üzere 8'i işletmeye açıldı.

Bu merkezlerin ardından 350 bin metrekare alanda kurulan ve yıllık 437 bin ton taşıma kapasitesine sahip Erzurum (Palandöken) Lojistik Merkezinin de yapımı tamamlandı.

Kars, Mersin (Yenice), Konya (Kayacık), İzmir (Kemalpaşa) ve Bilecik (Bozüyük) lojistik merkezlerinin yapım çalışmaları devam ediyor.