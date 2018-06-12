FİNANS

Erzurum Lojistik Merkezi yarın açılacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

Erzurum Lojistik Merkezi yarın açılacak

Erzurum (Palandöken) Lojistik Merkezi, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılacağı törenle yarın hizmete açılacak.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan Erzurum (Palandöken) Lojistik Merkezi yarın hizmet vermeye başlayacak. Bu amaçla düzenlenecek törene Başbakan Yardımcısı Akdağ ile Bakan Arslan'ın da katılması planlanıyor.

Sanayicilerin rekabet gücünü artırmak ve ülkeyi bölgesinin lojistik üssü yapmak üzere 21 yerde lojistik merkez yapımı planlanmıştı. Proje kapsamında bugüne kadar İstanbul (Halkalı), İzmit (Köseköy), Samsun (Gelemen), Balıkesir (Gökköy), Eskişehir (Hasanbey), Uşak, Denizli (Kaklık) ve Kahramanmaraş (Türkoğlu) olmak üzere 8'i işletmeye açıldı.

Bu merkezlerin ardından 350 bin metrekare alanda kurulan ve yıllık 437 bin ton taşıma kapasitesine sahip Erzurum (Palandöken) Lojistik Merkezinin de yapımı tamamlandı.

Kars, Mersin (Yenice), Konya (Kayacık), İzmir (Kemalpaşa) ve Bilecik (Bozüyük) lojistik merkezlerinin yapım çalışmaları devam ediyor.

İstanbul (Yeşilbayır), Karaman, Kayseri (Boğazköprü), Sivas, Bitlis (Tatvan), Mardin, Şırnak (Habur) olmak üzere 7 lojistik merkezin ihale ve proje çalışmaları sürüyor.

Türkiye'yi bölgesinin lojistik üssüne dönüştürecek lojistik merkezlerinin tamamı hizmete girdiğinde, Türk lojistik sektörüne 35,6 milyon ton ilave taşıma imkanıyla 12,8 milyon metrekarelik açık alan, stok alanı, konteyner stok ve elleçleme sahası kazandırılacak.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacakBakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak
Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birdenAkbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Arslan Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi Recep Akdağ

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?

Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden

Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.