TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı.
Yakutiye ilçesine bağlı Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılışa AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öteki ilgililer ile yüze yakın firma ile çok sayıda çiftçi katıldı.
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un katılmasının fuara uluslararası boyut kazandırdığını söyledi.
Erzurum'un tarım ve hayvancılık bölgesi olduğuna dikkati çeken Azizoğlu, Atatürk Üniversitesinin bölgedeki tarım ve hayvancılığı geliştirmekle ilgili önemli çalışmalar yaptığını anlattı.
Bunlardan birinin de Rusların Romanov koyunu ile Erzurum'un yerli koyununun ıslahı sayesinde yeni bir cins üretim çalışmaları bulunduğunu belirten Azizoğlu, şunları kaydetti:
"Çok önemli aşamaya gelindi. Böylece hayvancılıkta da Rusya ile ortak faaliyet yürüttüğümüzü ifade etmek istiyorum. Erzurum, yüz ölçümünün üçte ikisi mera olan, hayvancılığa elverişli arazilerin bulunduğu önemli şehirlerimizin başında geliyor. İstiyoruz ki bölgeyi hayvancılık merkezi yapalım. Bu binada 3 fuar yaptık. Bunlardan ikisi tarım ve hayvancılık fuarıydı. Bu, bizim ve bölgemiz için hayvancılığın gelişmesi açısından çok önemli bir fuar. Bunun ardından Rusya, İran, Gürcistan ve Azerbaycan ile de ortak fuarlar düzenlemek istiyoruz."
- "Tarım ve hayvancılık sektörünün kalbi ilimizde atacak"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de küreselleşen dünyanın ya da bütünleşen dünyanın dışında kalmamak, dünya ticaretinden pay alabilmek için fırsat ve avantajlardan yararlanmanın ülkeler ve bölgeler için öncelikli amaçlardan biri olduğunu söyledi.
Bu doğrultuda ekonomik aktörlerin yeni pazarlara ve alıcılara ulaşabilmek için farklı pazarlama
stratejileri oluşturma yoluna gittiklerini anlatan Sekmen, "Bu stratejilerin en önemlilerinden biri, iç ve dış fuarların organize edilmesidir. Fuar hizmeti bölgesel kalkınma dinamiklerinin harekete geçirilmesinde en önemli etkendir. Bu düşünceyle hareket ederek Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Orta Doğu'nun en büyük fuar merkezini şehrimize inşa ettik." dedi.
Sekmen, TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi ile yaptıkları işbirliği sonucu Türkiye'nin dış pazara açılan ve en önemli ticaret kapısı konumundaki fuar merkezinin modern ticari hayatta tıpkı İpek Yolu'ndaki gibi bölgenin kilometre taşı olacağını aktararak, "TÜYAP ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ve diğer paydaşlarımızın katkısıyla bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarları'nda tabiri yerindeyse tarım ve hayvancılık sektörünün kalbi ilimizde atacak." diye konuştu.
- "Önemli ticari bağlantılara ev sahipliği yapacağız"
TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise Erzurum'da kitap fuarıyla çok iyi başlangıç yaptıklarını, bugün de tarım ve hayvancılık fuarlarıyla Erzurum'daki fuarcılık sektörüne yeni bir soluk getirecek kaliteli bir işe imza attıklarını dile getirdi.
Fuarın en güzel özelliklerinden birinin birçok alt sektörü tek çatı altında toplamak olduğuna işaret eden Alagöz, şunları söyledi:
"Fuar merkezimizin altında 70 farklı stantta 100'ün üzerinde firma ürünlerini beğeniye sunacak ve birbirinden önemli ticari bağlantılara da fuarlarımız aracılığıyla ev sahipliği yapmış olacağız. Türkiye'nin dört bir tarafından çok geniş havzadan da ziyaretçi kitlesi fuarlarımıza iştirak edecek. Bunun dışında Gürcistan, İran ve Azerbaycan'dan 100'e yakın yabancı iş insanını fuarımızda iş bağlantısı yapmak üzere misafir edeceğiz. Modern eserin Erzurum'umuza ve ülke ekonomimize kazandırılması çok önemli bir vizyon işiydi ve bu vizyon çerçevesinde de inşallah yeni işlevimizle beraberde Erzurum ve bölge havzamızı da canlandırmaya devam edeceğiz."
Fuarda tarımsal mekanizasyon ve ilgili teknolojiler, traktör ve tarımsal mekanizasyon yan sanayi, su ve sulama teknolojileri, gübreler, tohum, organik tarım ekipmanları, hayvansal üretim teknolojileri, süt endüstrisi, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri ve ilgili ürünler sergileniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzurum Koordinatörlüğü ve KOSGEB'in de destek verdiği fuar, 23 Eylül'e kadar açık kalacak
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