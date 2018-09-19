Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Bunlardan birinin de Rusların Romanov koyunu ile Erzurum'un yerli koyununun ıslahı sayesinde yeni bir cins üretim çalışmaları bulunduğunu belirten Azizoğlu, şunları kaydetti:

Erzurum'un tarım ve hayvancılık bölgesi olduğuna dikkati çeken Azizoğlu, Atatürk Üniversitesinin bölgedeki tarım ve hayvancılığı geliştirmekle ilgili önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

Yakutiye ilçesine bağlı Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılışa AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öteki ilgililer ile yüze yakın firma ile çok sayıda çiftçi katıldı.

"Çok önemli aşamaya gelindi. Böylece hayvancılıkta da Rusya ile ortak faaliyet yürüttüğümüzü ifade etmek istiyorum. Erzurum, yüz ölçümünün üçte ikisi mera olan, hayvancılığa elverişli arazilerin bulunduğu önemli şehirlerimizin başında geliyor. İstiyoruz ki bölgeyi hayvancılık merkezi yapalım. Bu binada 3 fuar yaptık. Bunlardan ikisi tarım ve hayvancılık fuarıydı. Bu, bizim ve bölgemiz için hayvancılığın gelişmesi açısından çok önemli bir fuar. Bunun ardından Rusya, İran, Gürcistan ve Azerbaycan ile de ortak fuarlar düzenlemek istiyoruz."

- "Tarım ve hayvancılık sektörünün kalbi ilimizde atacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de küreselleşen dünyanın ya da bütünleşen dünyanın dışında kalmamak, dünya ticaretinden pay alabilmek için fırsat ve avantajlardan yararlanmanın ülkeler ve bölgeler için öncelikli amaçlardan biri olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda ekonomik aktörlerin yeni pazarlara ve alıcılara ulaşabilmek için farklı pazarlama

stratejileri oluşturma yoluna gittiklerini anlatan Sekmen, "Bu stratejilerin en önemlilerinden biri, iç ve dış fuarların organize edilmesidir. Fuar hizmeti bölgesel kalkınma dinamiklerinin harekete geçirilmesinde en önemli etkendir. Bu düşünceyle hareket ederek Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Orta Doğu'nun en büyük fuar merkezini şehrimize inşa ettik." dedi.