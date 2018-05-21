Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,91-35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG25,9130,0027,72HMSEt BüyükbaşKG35,0035,0035,00HTSTavuk EtiKG 8,11 14,24 10,71 HTS PatatesKG1,201,201,20HTSKaşar PeyniriKG18,0321,0019,29HTSCivil PeynirKG 15,64 15,65 15,65 HTS Yağlı PeynirKG13,5013,5013,50HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
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