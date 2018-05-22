Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29-47,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,1647,5035,25ESKSEt BüyükbaşKG29,0034,0029,05HTSEt KüçükbaşKG 32,00 32,00 32,00 ESKS Et KüçükbaşKG 34,0034,00 34,00 HTS Tavuk EtiKG 9,0010,509,40ESKSTereyağıKG27,0927,5127,28HTSKaşar PeyniriKG18,0026,8420,13HTSKavurmaKG 65,0065,00 65,00 ESKSİnek SütüKG1,301,501,44HMSESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
KKTC'den Türk Lirası çıkışı
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu için tarih verildi
Dolar ve euroda hareketli dakikalar
Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum