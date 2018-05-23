Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23-37,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt Büyükbaşkg23,0028,0027,38HMSEt Büyükbaşkg35,0037,5035,95HTSEt Küçükbaşkg35,0035,0035,00HTSTavuk Etikg6,0010,008,02HTSPatateskg0,252,500,65HMSİnek Sütült1,401,401,40HMSHMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
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