Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 30 ila 44,55 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG25,5033,1025,69HTSEt KüçükbaşKG31,0031,0031,00HMSEt KüçükbaşKG30,0044,5532,79HTSTereyağıKG 26,62 26,62 26,62 HTS PatatesKG 0,901,70 1,16 HTS Kaşar PeynirKG17,5017,5017,50HTSYağlı PeynirKG10,7010,7010,70HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
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