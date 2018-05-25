Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG33,1033,1033,10HTSKaşar PeynirKG20,0020,0020,00HTSYağlı PeynirKG9,209,209,20HTSTereyağıKG 26,00 26,0026,00HTS HTS: Hazır Tüccar Satış
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