Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 ila 55,66 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,0055,6635,84ESKSEt Büyükbaş KG26,0028,0027,87HMSEt Büyükbaş KG38,0038,00 38,00 HTSEt Küçükbaş KG 32,0033,1932,22ESKS Et Küçükbaş KG 35,0636,0135,74HTS PatatesKG1,10 1,10 1,10HTSKuru FasulyeKG7,687,68 7,68 HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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