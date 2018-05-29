Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,01 ila 55,78 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,0029,0028,53HMSEt BüyükbaşKG25,0255,7837,07HTSEt Büyükbaş
KG24,0155,4635,56HTSGCivil PeynirKG14,50 14,50 14,50HTSYağlı PeynirKG9,5310,8810,21HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç.
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