Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 - 34 liradan işlem gördü
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG20,0026,5025,15ESKAEt BüyükbaşKG34,00 34,00 34,00HTSKaşar PeynirKG17,59
17,59 17,59 HTSCivil PeynirKG12,00 13,50 12,63HTSYağlı PeynirKG10,1312,58 12,46HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
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