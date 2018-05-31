Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 ila 28,75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ EN ÇOK ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG26,00
28,75 28,67 HMSCivil PeynirKG 16,7716,77 16,77 HTSKaşar PeynirKG 19,0027,7623,22HTSYağlı PeynirKG 13,88
13,88 13,88 HTSLor PeynirKG 3,85
3,85 3,85 HTSİnek SütüLT1,401,501,43HMSHMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
KKTC'de un fiyatları dolara çevrildi
SGK'ya borcu olanlara müjde! Taksitle ödenebilecek
Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru
Dolar güne nasıl başladı? 29 Mayıs Salı dolar kuru, dolarda son durum ne?
Okuyucu Yorumları 0 yorum