Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10-40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG33,1040,0036,84HMSEt BüyükbaşKG26,0027,0026,69HTSTavuk EtiKG8,2014,208,98HTSYumurtaKG 0,37 0,370,37HTS HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
'Kur üzerinden oynanan oyunlarla 24 Haziran'dan sonra hesaplaşacağız'
'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı
Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)
Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum