Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25-29 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG25,0025,0025,00HMSEt BüyükbaşKG28,0029,0028,70HTSEt KüçükbaşKG34,6934,6934,69HTSYumurta KoliKG9,0015,8012,53HTSİnek SütüKG1,621,621,62HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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