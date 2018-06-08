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Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,01 ila 40 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,01 ila 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG40,00
40,00 40,00 HMSEt BüyükbaşKG29,0140,00 29,18HTSEt KüçükbaşKG35,01
35,01 35,01 HTSYağlı PeynirKG7,289,207,33HTSİnek SütüKG1,30
1,30 1,30 HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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Erzurum Ticaret Borsası

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