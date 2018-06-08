Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,01 ila 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG40,00
40,00 40,00 HMSEt BüyükbaşKG29,0140,00 29,18HTSEt KüçükbaşKG35,01
35,01 35,01 HTSYağlı PeynirKG7,289,207,33HTSİnek SütüKG1,30
1,30 1,30 HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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