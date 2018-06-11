Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25-29,40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG25,0025,0025,00HMSEt BüyükbaşKG28,71 29,40 29,04 HTSKaşar PeyniriKG20,00 20,00 20,00 HTSTereyağKG26,00 29,00 28,12 HTSYumurtaKG0,37 0,37 0,37 HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
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