FİNANS

Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 16:04 | Son Güncelleme

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25-29,40 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25-29,40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG25,0025,0025,00HMSEt BüyükbaşKG28,71 29,40 29,04 HTSKaşar PeyniriKG20,00 20,00 20,00 HTSTereyağKG26,00 29,00 28,12 HTSYumurtaKG0,37 0,37 0,37 HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

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Erzurum Ticaret Borsası

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