Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10-47,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG33,2847,5036,66ESKSEt BüyükbaşKG33,10
33,10 33,10
HTSEt KüçükbaşKG32,00
32,00
32,00
ESKSEt KarkasKG24,00
26,00 25,54 HMSYağlı PeynirKG11,1413,5012,41HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
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