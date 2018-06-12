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Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 17:02 | Son Güncelleme

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10-47,50 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10-47,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG33,2847,5036,66ESKSEt BüyükbaşKG33,10
33,10 33,10
HTSEt KüçükbaşKG32,00
32,00
32,00
ESKSEt KarkasKG24,00
26,00 25,54 HMSYağlı PeynirKG11,1413,5012,41HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

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