Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 33,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG25,00 25,00 25,00
HMSEt BüyükbaşKG25,50 33,1027,09HTSEt Karkas
KG26,0026,00 26,00
HMSCivil PeynirKG12,3514,0013,02HTSYağlı PeynirKG9,6410,509,98HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
Türkiye'nin en uzun tüneli açıldı
Şimşek'ten özel sektöre maaş zammı uyarısı
FED faiz kararı öncesi dolarda son durum
Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum