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Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 33,10 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 33,10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG25,00 25,00 25,00
HMSEt BüyükbaşKG25,50 33,1027,09HTSEt Karkas
KG26,0026,00 26,00
HMSCivil PeynirKG12,3514,0013,02HTSYağlı PeynirKG9,6410,509,98HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

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