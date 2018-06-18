Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 1,30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİPatatesKG0,881,000,93HTSKuru SoğanKG0,701,741,16HTSCivil PeynirKG11,1111,1211,11HTSLor PeynirKG8,3312,9611,22HTSYağlı Peynir7,287,287,287,28HTSİnek SütüKG1,301,301,30HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS:Hazır Müstahsil Satış
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