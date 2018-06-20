Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 54,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,0054,3737,75ESKSEt BüyükbaşKG25,0025,0025,00HMSEt BüyükbaşKG25,5054,5031,67HTSEt KüçükbaşKG32,0033,1932,15ESKSCivil PeynirKG9,0013,0011,31HTSESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS:Hazır Müstahsil Satış
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