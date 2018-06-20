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Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 54,50 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 54,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,0054,3737,75ESKSEt BüyükbaşKG25,0025,0025,00HMSEt BüyükbaşKG25,5054,5031,67HTSEt KüçükbaşKG32,0033,1932,15ESKSCivil PeynirKG9,0013,0011,31HTSESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS:Hazır Müstahsil Satış

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