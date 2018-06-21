Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,50 ila 42,23 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,5029,2528,99HMSEt BüyükbaşKG34,6842,2337,62HTSEt KüçükbaşKG29,0040,0036,01HMSİnek SütüKG2,002,042,00HMSCivil PeynirKG13,4014,5014,23HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS:Hazır Müstahsil Satış
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