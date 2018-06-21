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Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,50 ila 42,23 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,50 ila 42,23 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,5029,2528,99HMSEt BüyükbaşKG34,6842,2337,62HTSEt KüçükbaşKG29,0040,0036,01HMSİnek SütüKG2,002,042,00HMSCivil PeynirKG13,4014,5014,23HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

HMS:Hazır Müstahsil Satış

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