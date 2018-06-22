FİNANS

Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 17:40 | Son Güncelleme

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 34 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 34 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG25,0028,0025,47HMSEt BüyükbaşKG34,0034,0034,00HTSEt KüçükbaşKG32,0032,0032,00HMSEt KüçükbaşKG 33,00 34,00 33,73HTS Kaşar PeynirKG20,0020,0020,00HTSYağlı PeynirKG9,209,209,20HTSİnek SütüKG 0,95 1,15 1,04 HMS HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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