Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 ila 33,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG27,0029,0028,60HMSEt BüyükbaşKG33,1033,1033,10HTSKaşar PeynirKG18,9818,9818,98HTSYumurta KoliKG 6,999,138,62HTS HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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