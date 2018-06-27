FİNANS

Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 38 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG20,0029,5027,49HMSEt BüyükbaşKG30,4738,0031,50HTSEt KüçükbaşKG 35,2235,64 35,63 HTS Kaşar PeynirKG18,0018,0018,00HTSYağlı PeynirKG 12,0015,5012,42HTSPatatesKG 1,801,80 1,80 HTS TereyağıKG 28,00 29,00 28,90HTS HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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Erzurum Ticaret Borsası

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