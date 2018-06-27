Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG20,0029,5027,49HMSEt BüyükbaşKG30,4738,0031,50HTSEt KüçükbaşKG 35,2235,64 35,63 HTS Kaşar PeynirKG18,0018,0018,00HTSYağlı PeynirKG 12,0015,5012,42HTSPatatesKG 1,801,80 1,80 HTS TereyağıKG 28,00 29,00 28,90HTS HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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