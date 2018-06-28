Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 ila 50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG26,0026,0026,00HMSEt BüyükbaşKG45,0050,0047,16HTSKaşar PeynirKG33,3333,3333,33HTSYağlı PeynirKG 17,0018,0017,50HTSPatatesKG 2,002,002,00HMSTereyağıKG 32,0032,0032,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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