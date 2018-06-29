Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 45,72 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG20,0029,2528,32HMSEt BüyükbaşKG26,1845,7235,33HTSGEt KüçükbaşKG 38,44 38,44 38,44 HTS Et KüçükbaşKG 29,20 38,00 33,49 HTSG Kaşar PeynirKG20,0020,0020,00HTSYağlı PeynirKG 9,2010,889,83HTSİnek SütüKG 1,401,501,45HMSTereyağıKG 26,0026,0326,03HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
4,5 milyon çalışan otomatik katılacak
Sivas'ın 40 yıllık rüyası gerçek oluyor
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı
Borsa güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum