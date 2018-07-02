Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29-37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,0032,0030,87HMSEt BüyükbaşKG31,0037,0031,22HTSKaşar PeyniriKG16,9524,9119,82HTSYağlı PeynirKG 12,0013,5612,13HTSPatatesKG 1,101,851,48HTSTereyağıKG 24,2536,2626,69HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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