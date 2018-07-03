Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10 ila 60,14 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,0060,1435,01ESKSEt BüyükbaşKG33,1033,1033,10HTSEt KüçükbaşKG32,0032,0032,00ESKSKaşar PeynirKG21,0021,0021,00HTSYağlı PeynirKG13,5013,5013,50HTSESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
Genç çiftçilere 2018 desteğinde geri sayım
Boğazın 2. gerdanlığı"ndan 8,4 milyar liralık gelir
Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum