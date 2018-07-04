Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 - 31 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG25,00
25,00
25,00
HMSEt BüyükbaşKG27,50 31,00
29,49
HTSEt KüçükbaşKG33,75 34,5034,12HTSKaşar PeynirKG15,00 20,37 16,32 HTSYağlı PeynirKG8,22 13,509,69 HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Beyaz çayın kilosu 4 bin TL'nin üzerinde! İşte beyaz çayın fayları
Amazon Prime Day'in tarihi belli oldu
Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum