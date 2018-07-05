Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ila 33,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG24,0025,0024,38HMSEt BüyükbaşKG33,1033,1033,10HTSCivil PeynirKG10,0014,3511,26HTSKuru FasulyeKG 8,0025,0011,32HTS HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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