Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 12-65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,00
29,00
29,00
HMSEt BüyükbaşKG12,00
65,00
34,61
HTSEt KüçükbaşKG35,01 65,00 35,80 HTSKaşar PeyniriKG21,00 21,00 21,00 HTSYağlı PeynirKG13,50 13,50
13,50 HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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