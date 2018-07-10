Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35,19 ila 39,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG35,1939,5038,35HTSKaşar PeyniriKG25,0025,0025,00HTSPatatesKG1,101,101,10HTSTereyağıKG 29,00 29,00 29,00 HTS HTS: Hazır Tüccar Satış
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