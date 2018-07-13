Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10 - 36 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMA (lira)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG33,1036,0033,38HTS Kaşar PeyniriKG 17,2521,0018,39HTSYağlı PeynirKG9,2013,5012,63HTSCivil PeynirKG12,9612,9612,96HTSPatates
KG 1,101,851,46HTSTereyağıKG 25,00 26,00 25,61 HTS HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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