Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMA (lira)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,00 29,00 29,00 HMSTavuk EtiKG7,65 12,107,94 HTSKaşar PeynirKG20,00 20,00 20,00 HTSİnek SütüKG 1,001,301,22HMSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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