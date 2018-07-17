Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 - 60,14 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMA (lira)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG26,5760,1435,52ESKSEt BüyükbaşKG 25,0026,0025,97HMSEt Büyükbaş
KG29,4433,1031,30HTSEt KüçükbaşKG 31,8132,0031,87ESKSEt Küçükbaş
KG30,0030,00 30,00 HMSPatatesKG 0,80 0,80 0,80HMSESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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