Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,00 ila 46,25 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG26,5746,2540,10ESKSEt BüyükbaşKG24,0029,5026,97HMSEt KüçükbaşKG30,0040,0037,29HTSKaşar PeynirKG26,0430,9728,50HTSTereyağı KG26,0029,0026,17HTSESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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