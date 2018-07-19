Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ile 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG24,0029,0026,99HMSEt BüyükbaşKG30,0030,0030,00HTSEt KüçükbaşKG32,2832,28 32,28 HTSKaşar PeynirKG23,5028,5027,90HTSİnek SütüKG1,001,301,29HMSCivil PeynirKG12,0415,0013,39HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS:Hazır Müstahsil Satış
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