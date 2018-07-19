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Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ile 30 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ile 30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG24,0029,0026,99HMSEt BüyükbaşKG30,0030,0030,00HTSEt KüçükbaşKG32,2832,28 32,28 HTSKaşar PeynirKG23,5028,5027,90HTSİnek SütüKG1,001,301,29HMSCivil PeynirKG12,0415,0013,39HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

HMS:Hazır Müstahsil Satış

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Erzurum Ticaret Borsası

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