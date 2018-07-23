Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ila 37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG24,0029,78 28,28 HMSEt BüyükbaşKG28,25 37,00 33,95 HTSEt KüçükbaşKG34,00 34,00 34,00 HTSKaşar PeynirKG20,00 20,00 20,00 HTSYağlı PeynirKG9,20 9,20 9,20 HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
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