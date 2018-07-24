Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 55 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG25,00 25,00 25,00 HMSEt BüyükbaşKG33,10 55,00 36,37 HTSEt KüçükbaşKG32,00 32,00 32,00 HMSEt KüçükbaşKG30,00 33,00 32,69 HTSYağlı PeynirKG13,50 13,50 13,50 HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
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