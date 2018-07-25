Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 ila 60,14 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,65 60,14 36,22
ESKSEt BüyükbaşKG28,00 29,50 28,34 HMSEt KüçükbaşKG31,81 33,01 31,94 ESKSKaşar PeynirKG20,00 20,00 20,00 HTSYağlı PeynirKG9,20 12,00 11,18 HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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