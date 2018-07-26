Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10 ila 45,11 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG33,10 45,11 37,12
HTSKaşar PeynirKG21,73 25,00 22,74 HTSTereyağKG27,60
28,00 27,82 HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
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